«أزهرية مطروح» تنفذ نشاطا تعليميا لنشر الوعي البيئي بين التلاميذ

أعلنت منطقة مطروح الأزهرية، اليوم الاثنين، عن تنفيذ توجيه الدراسات الاجتماعية لنشاط تعليمي وتثقيفي لتلاميذ المرحلة الابتدائية، «نماذج محاكاة» لعدد من المشاريع التنموية، تهتم بالبيئة والحفاظ عليها، من خلال استغلال مواردها الطبيعية.

النشاط التثقيفي في المعاهد الأزهرية

وقال الشيخ عبدالعظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم، إن النشاط التثقيفي في المعاهد الأزهرية بشأن الحفاظ على البيئة يجري تنفيذه في الفترة من 6 حتى 8 فبراير الجاري، بمقر معهد الدكتور عبد الحليم محمود بإدارة مرسى مطروح التعليمية.

نشر الوعي البيئي

وأوضحت أمل السباعي، مسؤول النشاط التثقيفي في الأزهر بمطروح، أن الهدف من هو نشر الوعي البيئي لدى التلاميذ، وغرس مفهوم الحفاظ على البيئة وحمايتها، كذلك تنمية مهاراتهم وتوليد الأفكار الإبداعية، وتقييم الأثر البيئي، واكتشاف المواهب العلمية، من خلال استغلال موارد البيئة المحيطة بالمحافظة مثل «طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية»، في تنفيذ عدد من المشاريع للطاقة النظيفة في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والنقل والمياه، لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن تنفيذ زيارة ميدانية في نهاية الأنشطة إلى إحدى المشروعات التنموية التي تعمل بالطاقة النظيفة بالمحافظة، كنموذج عملي توضيحي للتلاميذ.

تشجيع الأفكار المنتجة

وأكد رئيس المنطقة الأزهرية، دعمه الكامل للأنشطة الطلابية والأفكار المنتجة الإبداعية، وتشجيعهم على المشاركة في صناعة المستقبل وبناء مجتمع أكثر تحفيزًا وتقدمًا.