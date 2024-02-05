إزالة 50 حالة تعد على الأراضي الزراعية في مطروح (صور)

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار تنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأراضى أملاك الدولة تنفيذاً لتطبيق سلطة القانون ومنع التعدى عليها، وذلك بالتنسيق والتعاون بين مجالس المدن ومديرية أمن مطروح وإدارات الأملاك بمجالس المدن، ورصد من خلال مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة تحت إشراف اللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام للمحافظة.

تنفيذ 50 قراراً لإزالة التعديات

وقال محافظ مطروح، اليوم، إنه جرى تنفيذ إزالات لمخالفات البناء لليوم العاشر على التوالى بمراكز ومدن المحافظة، شملت تنفيذ 50 قراراً لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والمباني، منها تنفيذ 48 قراراً لإزالة التعدي على مساحة 18521 م2 مبان، وقراري إزالة تعد على أراض زراعية بمساحة واحد قيراط و12 سهماً.

تعديات علي أراضي زراعية

وأضاف المحافظ، أنه جرى بمركز مرسى مطروح تنفيذ 34 قرار لإزالة التعدى على مساحة 15122م2 مبانى، وتنفيد 2 بمدينة الحمام لإزالة التعدى على مساحة 200م2 مبانى، وتنفيذ 3 قرارات بمدينة العلمين لإزالة التعدى على مساحة 2320 م2 مبانى، وتنفيذ 2 قرار لإزالة التعدى على مساحة 1 قيراط و12 سهماً زراعياً، وتنفيذ 3 قرارات بمدينة الضبعة لإزالة التعدى على مساحة 139 م2 مبان، وتنفيذ 6 قرارات بمدينة برانى لإزالة التعدى على مساحة 750 م2.