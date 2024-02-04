إزالة 12 حالة تعديات على أراضي أملاك الدولة في العريش

شن مجلس مدينة العريش، مدعوما بعدد من الهيئات والإدارات الهندسية، حملات لإزالة ما يقرب من 12 منزلًا مخالفا، بالإضافة إلى إزالة اعتداءات على أملاك الدولة.

وذكر مجلس مدينة العريش اليوم في بيان له، أنه تم تنفيذ حملة إزالات لعدد من المباني بدون ترخيص، وأخرى اعتداء على أملاك الدولة بنطاق قسم ثالث العريش بوسط المدينة.

وأضاف البيان، أن الإداراة الهندسية والهيئات الرقابية بالمجلس، برئاسة السكرتير العام، لمجلس المدينة أزالت اليوم 12 منزلا وعدد من الأسوار مقامه على أملاك الدولة ، بمنطقة السمران وابني بيتك القريب من خلف قسم ثالث العريش.

تعليمات المحافظ بملاحقة المخالفين للقانون

بدوره أكد اللواء أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش في بيان له، أن هناك تعليمات من اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، لمجالس المدن بالمحافظة، بالتفتيش الفوري والمستمر على تراخيص البيوت، والعمل على إعادة الأراضي المملوكة للدولة، وإزالة المخالفات، التي لم تخضع للقانون الجديد في عمليات البناء.

إعادة هيبة الدولة على جميع المناطق

وأضاف «العفش»، أن أعادة هيبة الدولة من أوليات المرحلة القادمة، والمجلس بالتنسيق مع المديريات الأخرى، ورؤساء القرى والأحياء، يقومون بعملية حصر المباني الجديدة، والأخرى التي تم إنشاؤها بدون تراخيص خلال السنوات القليلة الماضية.

الجدير بالذكر ان مجلس مدينة العريش، قام بأزالة عددا من المنازل والأسوار ، بمنطقة خدمات المساعيد، وخدمات الزهور الأسبوع الماضي، وتمت إعادة أرض مملوكة لشركة المياه والصرف الصحي استولى عليها مواطنين، وتم تسجيل محاضر بالواقعة للعرض على النيابة.