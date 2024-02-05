انطلاق الأوكازيون الشتوي في الإسكندرية اليوم.. خصومات تصل إلى 50%

أكد المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، والمتحدث الرسمي باسم مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية لـ«الوطن»، أنّ الأوكازيون الشتوي بالإسكندرية، انطلق اليوم، ويستمر لمدة شهر، باشتراك عدد من 51 محلًا للملابس الجاهزة والأجهزة الكهربائية والمنتجات الجلدية.

أماكن الأوكازيون في الإسكندرية

وأضاف أنّ المديرية تستخرج حاليًا التراخيص الخاصة بكل محل يرغب في المشاركة بالأوكازيون، بقيادة المهندس أحمد إبراهيم وكيل الوزارة، الذي أصدر تعليمات بتسهيل إجراءات استخراج التراخيص اللازمة للمحلات.

تفاصيل الأوكازيون

وأشار «القلش» إلى استخراج تراخيص 51 محلًا، ومدة الترخيص لكل محل 15 يومًا، علمًا بأن مدة الأوكازيون شهر تبدأ من اليوم وحتى 5 مارس المقبل، وتبلغ نسبة الخصم من 5% إلى 50%، مع الالتزام بوضع السعر قبل وبعد الخصم على كل منتج، وكذلك وضع ترخيص الأوكازيون في مكان ظاهر بالمحل، ولا يسمح بالمشاركة دون ترخيص من التجارة الداخلية بالمديرية.