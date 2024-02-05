فيلم رحلة 404 يحتل المرتبة الثانية في دور العرض.. يحقق 727 ألف جنيه أمس

حقق فيلم «رحلة 404» نجاحًا كبيرًا بدور العرض، حيث أنه احتل المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة بدور العرض.

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم «رحلة 404» يحتل المرتبة الثانية ويحقق أمس 727 ألف جنيه، حيث أن الفيلم حقق نجاحًا كبيرًا بدور العرض.

أبطال فيلم رحلة 404

ويشارك في بطولة فيلم رحلة 404 مجموعة كبيرة من نجوم السينما المصرية منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، خالد الصاوي، شيرين رضا، سما إبراهيم، محمد علاء، حسن العدل، عارفة عبد الرسول بالإضافة إلى جيهان الشماشرجي.

أحداث فيلم رحلة 404

تدور قصة فيلم رحلة 4040 من خلال غادة التي تسعى للابتعاد عن ماضيها بكل أخطائه وبداية حياة جديدة، لتكتشف بعد ذلك أن الماضي يطاردها بقسوة، وفي الوقت الذي تسعى فيه للذهاب إلى رحلة الحج، تتفاجأ بأزمات صعبة تجعلها في ورطة ولا تجد من ينقذها.