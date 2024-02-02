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معرض القاهرة الدولي للكتاب

انطلاق عرض فيلم رحلة 404 لمنى زكي في 5 دول عربية

كتب:

ياسمين محمود
01:58 ص | الجمعة 02 فبراير 2024
بوستر فيلم رحلة 404 بطولة الفنانة منى زكي

بوستر فيلم رحلة 404 بطولة الفنانة منى زكي

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم رحلة 404 للفنانة منى زكي، والذي يعرض حالياً في دور السينما المصرية، عن طرحه في 5 دول عربية منذ ساعات قليلة.

ونشرت الشركة المنتجة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام البوستر الدعائي لفيلم منى زكي، وعلقت عليه قائلة: «رحلة 404 يُعرض في الوطن العربي بالإمارات، السعودية، عُمان، قطر، البحرين والكويت».

فيلم رحلة 404

فيلم رحلة 404 حقق نجاح كبير في دور العرض المصرية حيث تصدر إيرادات شباك التذاكر ونال إشادات من النقاد والجمهور.

ويشارك في بطولة فيلم رحلة 404 مجموعة كبيره من نجوم الفن أبرزهم: منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، خالد الصاوي، شيرين رضا، جيهان الشماشرجي، عارفة عبدالرسول، حسن العدل، تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة.

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