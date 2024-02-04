فيلم رحلة 404 لمنى زكي يحقق مليون جنيه في شباك التذاكر خلال يوم واحد

حقق فيلم رحلة 404 في شباك تذاكر السينما أمس السبت، إيرادات بنحو مليون و28 ألفًا و957 جنيهًا، ليأتي في المركز الثاني بقائمة الإيرادات اليومية، التي تصدرها فيلم الحريفة بـ مليون و900 ألف جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم رحلة 404 بطولة منى زكي، على مدار نحو 11 يوم عرض بالسينما نحو 10 ملايين و600 ألف جنيه، ويتم عرضه حاليًا بعدد من الدول العربية، وحظي بإشادات نقدية وجماهيرية موسعة.

قصة الفيلم

تدور قصة فيلم رحلة 4040 من خلال غادة التي تسعى للابتعاد عن ماضيها بكل أخطائه وبداية حياة جديدة، لتكتشف بعد ذلك أن الماضي يطاردها بقسوة، وفي الوقت الذي تسعى فيه للذهاب إلى رحلة الحج، تتفاجأ بأزمات صعبة تجعلها في ورطة ولا تجد من ينقذها.

أبطال رحلة 404

فيلم رحلة 404 من تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة، بطولة منى زكي، محمد ممدوح، خالد الصاوي، محمد فراج، شيرين رضا، حسن العدل، محمد علاء، جيهان الشماشرجي، عارفة عبدالرسول.