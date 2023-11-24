في عيد ميلادها.. كيف وصفت ميرفت أمين مشاركتها بفيلم «أبي فوق الشجرة»؟

تحتفل الفنانة ميرفت أمين اليوم، بعيد ميلادها الـ77، إذ ولدت 24 نوفمبر عام 1946، وهي صاحبة مسيرة فنية طويلة، دامت لأكثر من 50 عامًا، وصاحبة علامات فنية بارزة، ويتذكرها الجميع دائمًا في أذهانه، وينتظر الجهور دائمًا ظهورها في أعمال فنية جديدة.

ميرفت أمين تتحدث عن فيلم أبي فوق الشجرة

قدمت ميرفت أمين، خلال مشوارها الفني الكبير، أعمال كثيرة حققت نجاح واسعة، ولكن ضمن هذة القائمة، فيلم «أبي فوق الشجرة» للعندليب عبد الحليم حافظ، إذ كان الانطلاقة الحقيقية لها نحو عالم الشهرة.

وتحدث ميرفت أمين، فى أكثر من مقابلة تليفزيونية عن مشاركتها فى فيلم «أبي فوق الشجرة»، إذ قالت في لقاء تليفزيوني سابق:«إنها كانت متحمسة لكواليس العمل مع عبد الحليم حافظ، وسعيدة بسبب غناء عبد الحليم حافظ لها في احداث العمل، وأنها كانت مبهورة به في أول لقاء بينهما كأنها معجبة وليست ممثلة».

آخر مشاركة فنية للفنانة ميرفت أمين

وفي سياق منفصل، كانت آخر مشاركة فنية، للفنانة ميرفت أمين، مسلسل «تغيير جو»، الذي عرض رمضان الماضي، وكانت أحداثه تدور في إطار درامي، يتناول المسلسل قصة الفتاة شريفة التي تواجه وتمر بالعديد من الأزمات المختلفة، منها معاناة والدتها من إدمان الكحول والمهدئات. مع توالي الأحداث تقع في حب دكتور جامعي، وتستمر الأحداث بين بيروت والقاهرة.