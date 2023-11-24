غادة رجب تحتفل بعيد ميلاد الفنانة ميرفت أمين: أمي الغالية

حرصت الفنانة غادة رجب على الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة ميرفت أمين، الذي يحل اليوم الجمعة على طريقتها الخاصة، من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

غادة رجب تحتفل بعيد ميلاد ميرفت أمين

وشاركت الفنانة غادة رجب جمهورها بفيديو يحتوى على عدد من الصور الخاصة التى تجمعها بالفنانة ميرفت أمين وعلقت عليها قائلة: «بحبك فوق أي كلام ووصف وشرح، بحبك قد الدنيا وأكتر، أمي الغالية، كل سنة وأنت منورة حياتي وقلبي».

يذكر أن الفنانة غادة رجب كانت قد طرحت مؤخرا أغنية بعنوان كل الحب دا، عبر صفحتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات وألحان أمير طعيمة، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وميكس وماستر محمد إسماعيل، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا.