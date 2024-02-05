وزارة الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مبادرة «يوم الخير» لدعم الأكثر احتياجا

تستمر وزارة الشباب والرياضة، في تنفيذ مبادرة «يوم الخير» للوقوف بجانب الأسر الأكثر احتياجاً، في مرحلتها الرابعة والتي يتم تنفيذها من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، بأندية الفتاة والمرأة بكل المحافظات، بإجمالي 215 مركزا لتوزيع ما يزيد على 95 ألف قطعة ملابس وبطاطين، ولأول مرة يتمّ إعارة فساتين الزفاف والمناسبات، بالإضافة الى مستلزمات الشتاء الأخرى والمواد الغذائية.

تضافر جهود الدولة المصرية

وأكّد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته مع المشاركين بمبادرة «يوم الخير» بجميع المحافظات عبر تقنية زووم، أنَّ المبادرة تأتي في إطار تضافر جهود الدولة المصرية نحو الوقوف بجانب الأسر الأكثر احتياجاً ،وفقاً لدور الوزارة المجتمعي في المضي قدماً نحو جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تخدم كافة شرائح المجتمع المصري.

كما وجه صبحي الشكر لكل القائمين على المبادرة مع الاستمرار في تنفيذ يوم الخير بـ مراكز الشباب على نطاق أوسع طوال العام، خاصة بعد ما حققته من نجاحات في مراحلها الثلاثة السابقة التي تمّ تنفيذها في عيدي الفطر والأضحى ودخول المدارس.