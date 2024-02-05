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عضو بـ«الشيوخ»: إنتاج البذور والتقاوى محليا يوفر 1.2 مليون دولار سنويا

كتب:

ولاء نعمه الله
03:49 م | الإثنين 05 فبراير 2024
مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ

قالت الدكتورة راندا مصطفى، وكيل لجنة التعليم في مجلس الشيوخ، إنّ مصر تستورد نحو 98% من البذور والتقاوى من الخارج، موضحة أنّ مصر تمتلك مراكز بحثية عديدة في مجال الإنتاج الزراعي، ورغم انتباه الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا الملف العام في عام 2022 والتوجيه بضرورة الاهتمام بالبذور والتقاوي لم يحدث شيء، موضحة: «عدم استيراد التقاوى والبذور من الخارج سيوفر نحو 1.2 مليون دولار سنويا».

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ طلب إحاطة بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتعزيز سبل استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.

وقال اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، إنّ الزراعة من أكثر القطاعات التي تحتاج إلى التوسع التكنولوجي، باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني.

وأوضح عبدالمحسن، أنّ الزراعة الدقيقة تعني استخدام التكنولوجيا والمدخلات بالزراعة من خلال الاعتماد على بيانات التربة والطقس واحتياجات السوق لتحقيق الربح، لافتا إلى أنّ قلة الخبرات وضعف الدعم الحكومة من أبرز المعوقات أمام استخدام التكتولوجيا في القطاع الزراعي، متسائلا: «هل يمكن تطبيق التجربة الزراعية الدقيقة في مصر؟».

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.