ضبط 3 أطنان زيت سليكون وجليسرين وملح طعام مجهولة المصدر في الشرقية

ضبطت مديرية التموين في محافظة الشرقية 3 أطنان من زيت السليكون والجليسرين وملح طعام مجهولة المصدر، وذلك داخل مصانع مدينة العاشر من رمضان.

حملة تموينية على مصانع العاشر من رمضان

وقالت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين في الشرقية، إنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، شن قطاع تموين جنوب الشرقية حملة تموينية.

وأسفرت الحملة التموينية عن تحرير محضر رقم 1160 جنح العاشر ضد المسؤول عن إدارة مصنع غزل بالعاشر، وضبط 5 براميل زيت سليكون يستخدم فى تشميع خيوط الغزل مجهول المصدر، بإجمالي وزن طن واحد، إضافة إلى تحرير محضر رقم 1161 جنح العاشر ضد المسؤول عن إدارة مصنع لتصنيع الصابون والمنظفات، وتم ضبط 5 براميل جليسرين زنة البرميل الواحد 250 كجم مجهول المصدر يستخدم فى تصنيع المنظفات والصابون بإجمالى طن و250 كجم جليسرين مجهول المصدر .

كما حررت الحملات المحضر رقم 1162 جنح العاشر ضد صاحب مقلة محمصات بالعاشر، لحيازة ملح طعام مجهول المصدر وتم ضبط طن ملح طعام مجهول المصدر.