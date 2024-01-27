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تحرير 118 محضرا خلال حملة تموينية في سوهاج اليوم

كتب:

فهد فكري بلوم
01:58 م | السبت 27 يناير 2024
حملة تموينية في سوهاج

حملة تموينية في سوهاج

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، اليوم، تواصل حملاتها التموينية من أجل ضبط الأسواق والأسعار.

وكشف وكيل تموين سوهاج، المهندس محمد إبراهيم، عن شن حملات تموينية مكبرة على المحلات والمخابز والأسواق والهايبرات، من مركز البلينا في جنوب المحافظة إلى ناحية مركز طما شمال سوهاج، وذلك من أجل ضبط الأسواق والمخالفات، مشيرًا إلى أنه نتج عن ذلك تحرير 118 محضرا تموينيا خلال اليوم السبت.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار

وتنوعت الـ118 محضرا تموينيا بين عدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وسلع مجهولة، ونقص في الوزن، وتجميع بنزين، وامتناع عن البيع، ومنشأة دون ترخيص، وعدم التمكين من التفتيش، وسلع غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية. وحُررت المحاضر اللازمة، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

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