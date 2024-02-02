ضبط 4200 زجاجة زيت مجهولة المصدر في حملة تموينية بالمنوفية

شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية حملة مكبرة في مركز قويسنا، أسفرت عن تحرير محضر جنحة رقم 1267 لسنة 2024 قسم شرطة قويسنا، ضد المدير المسؤول عن مخزن سلع غذائية شارع الصلايبة، وبحوزته كمية قدرها 4200 زجاجة زيت طعام حر بدون مستندات مجهول المصدر، وإدارة نشاط بدون ترخيص.

بيع سلع غذائية في السوق السوداء

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر جنحة رقم 1972 لسنة 2024 مركز شرطة قويسنا ضد المدير المسؤول عن صاحب محل بدال تمويني في قرية بجيرم لقيامه بتجميع كمية من السلع التموينية وقدرها 400 كيلو سكر تمويني و176 كيلو مكرونة تموينية، حيث قام بتجميع تلك السلع التموينية المدعمة لبيعها في السوق السوداء والتربح دون وجه حق.

ضبط لحوم مجمدة مجهولة المصدر

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر جنحة رقم 1970 لسنة 2024 مركز شرطة قويسنا ضد صاحب ثلاجة لحفظ وبيع اللحوم الكائنة بحارة عزمي شارع غراب دائرة مركز شرطه قويسنا لقيامه بعدم الإعلان عن الأسعار، حيث تم ضبط كمية وقدرها 1.880 طن لحوم مجمدة بدون مستندات مجهول المصدر.