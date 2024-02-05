ناقد فني: شخصية «الفلاح» في فيلم المواطن المصري أهم أدوار عزت العلايلي

قدم الفنان عزت العلايلي مسيرة فنية طويلة مليئة بالإبداعات سواء في مجال السينما أو الدراما التلفزيونية، والتي مازال من خلالها حيا في قلوب ووجدان المشاهدين في مصر والعالم العربي، وبالرغم من مرور سنوات طويلة على تلك الأعمال مازالت محط إعجاب وتقدير النقاد، وفي الذكرى الثالثة لرحيل الفنان عزت العايلي تحدث الناقد محمود عبد الشكور عن واحد من أهم الأعمال في مسيرة الفنان الراحل وفي تاريخ السينما المصرية.

وأشاد الناقد محمود عبد الشكور بدور «عبد الموجود» الذي قدمه الفنان عزت العلايلي في فيلم «المواطن مصري» للمخرج صلاح أبو سيف إنتاج عام 1991، وذلك عبر تدوينة على حسابه بـ «فيس بوك»، قائلا: «عزت العلايلي في أحد أفضل أدواره الفلاح عبد الموجود في فيلم (المواطن مصري) للمخرج صلاح أبو سيف، في رأيي أنه أصعب من دور عبد الهادي الفلاح الجسور الذي لعبه العلايلي في فيلم (الأرض)».

وتابع عبد الشكور: «عبد الموجود هو نقيض عبد الهادي عنوان التمرد، والذي كان أبو سويلم يرى فيه شبابه، لا مثيل لمشاعر الضعف والانسحاق والهوان التي جسدها عزت العلايلي من خلال مأساة عبد الموجود في فيلم (المواطن مصري)».

تفاصيل فيلم «المواطن مصري»

فيلم المواطن مصري هو عن قصة للكاتب يوسف القعيد، ومن إخراج صلاح أبو سيف، وجمع الفيلم في بطولته مجموعة من أبرز نجوم السينما المصرية: عمر الشريف، عزت العلايلي، صفية العمري، عبدالله محمود، خالد النبوي، حنان شوقي، حسن حسني وإنعام سالوسة بالإضافة إلى المنتصر بالله.