محطات فنية من حياة الفنان الراحل عزت العلايلي.. عمل معدا في أحد البرامج

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان عزت العلايلي الذي رحل عن عالمنا في الخامس من فبراير عام 2021 عن عمر ناهز 86 عاما، قدم خلالها العديد من الأعمال الفنية المميزة ما بين السينما والمسرح والإذاعة والتلفزيون لتصل إلى نحو 200 عمل فني.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «في ذكرى وفاته.. محطات فنية في حياة الفنان الراحل عزت العلايلي».

وُلد الفنان عزت العلايلي في 15 سبتمبر عام 1937 وعمل كمعد لبرامج تلفزيونية لفترة قبل دخول مجال التمثيل، وبدأ أولى خطوات مسيرته الفنية عقب حصوله على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، وكانت انطلاقته بفيلم رسالة من امرأة مجهولة عام 1962.

أبرز الأعمال السينمائية

قدم عزت العلايلي العديد من الأعمال السينمائية، وأدوارا بارزة في التلفزيون منها رأس القطة، بوابة الحلواني، وقيد عائلي، كما حصل على العديد من الجوائز منها جائزة أحسن ممثل عن فيلم الطريق إلى إيلات، وحصل أيضا على تكريم وهران للفيلم العربي عام 2007.