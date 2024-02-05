في ذكرى رحيل عزت العلايلي.. حكاية موقف طريف جمعه بفريد شوقي داخل مقبرة

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان عزت العلايلي، أحد أهم فنانين الوسط، الذي ربطته علاقة صداقة بالراحل فريد شوقي وجمعتهما العديد من الأعمال والأفلام السينمائية.

ويُعد الراحل عزت العلايلي أيقونه من أيقونات الفن، وعلى مدار العديد من السنوات قدم أعمالا مهمة، تنوعت بين الكوميدي والاجتماعي وبرع في الأدوار البوليسية، وشارك فيما يقرب من 195 عملا في الدراما والسينما.

الأعمال التي جمعت بين العلايلي وشوقي

جمعت بعض من الأعمال السينمائية الراحل عزت العلايلي بصديقة الراحل فريد شوقي ومنها فيلم «عذراء و3 رجال» الذي جسد فيه العلايلي شخصية المقدم شكري عبدالرحمن و«الجاسوس» و«الهروب من الخانكة» الذي قام فيه بشخصية شريف عبدالله المحامي.

وفي لقاء سابق لـ«العلايلي» مع السيناريست والمخرج مدحت العدل، على إحدى قنوات «سي بي سي» في برنامج «أنت حر» روى أحد المواقف الطريفة التي جمعته بصديقة الراحل فريد شوقي، وقال: «أثناء تصوير أحد الأفلام تحتم على الراحل فريد شوقي النزول إلى المقبرة، وبعد التجهيزات للتصوير ووضع الكاميرا داخل المقبرة، إذ نُفاجأ برحيل الفنان فريد شوقي وتركه للتصوير».

وأوضح أنّ ذلك حدث بسبب خوف الراحل فريد شوقي الشديد من الموت، مردفًا: حدثته على الهاتف وسألته عن أسباب تركه للتصوير ورحيله قبل الانتهاء، وفوجئت برده الطريف: «أنا هنزل المقبرة المرعبة دي مرة واحدة معنديش استعداد أنزل مرتين».