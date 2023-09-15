في ذكرى ميلاده.. حلم كبير منع الموت عزت العلايلي من تحقيقه

تحل اليوم ذكرى ميلاد ابن حي باب الشعرية، الفنان عزت العلايلي، الذي وُلد في 15 سبتمبر عام 1937، ليبدأ أولى خطوات مسيرته الفنية، عقب حصوله على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، إإذ بدأ بفيلم «رسالة من امرأة مجهولة» عام 1962، قبل أن تتوالى أعماله ما بين السينما والمسرح والإذاعة والتليفزيون، لتصل إلى نحو 200 عمل فني.

سنوات طويلة قدم خلال عزت العلايلي، عديد من الأعمال الفنية المميزة بين السينما والدراما، كاان آخرهما فيلم «تراب الماس» عام 2018، وفي التليفزيون مسلسل «قيد عائلي» عام 2019، قبل أن يغيبه الموت قبل عامين، تاركًا خلفه إرثا فنيا كبيرا، حتى إنه شارك في 10 أعمال ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما، وهي «بين القصرين، الأرض، الاختيار، أهل القمة، زائر الفجر، على من نطلق الرصاص، قنديل أم هاشم، السقا مات، إسكندرية ليه؟، الطوق والإسورة».

سبب وفاة عزت العلايلي

في فبراير 2021، ودع عزت العلايلي عالمنا، ليخسر الوسط الفني واحد من أبرز أحد رموز الفن في الوطن العربي، لكن طالته شائعات بأنه ضحية فيروس كورونا، الذي راح على إثره عديد من الفنانين والفنانات، على رأسهم سمير غانم ودلال عبد العزيز، قبل أن ينفي الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، كل ما تردد في هذا الشإن، موضحًا أنه لا علاقة لكورونا بوفاة الفنان.

عن سبب وفاة عزت العلايلي، الحقيقي، أكد نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لـ«الوطن» حينها، أن الفنان توفي بعد معاناته من أمراض الشيخوخة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في منزلة.

أمنية لم يحققها عزت العلايلي

أمنية وحيدة حلم عزت العلايلي بتحقيقها، معربًا عنها خلال آخر حديث له مع «الوطن»، إلا أن الموت منعه عنها، إذ تمنى الراحل تقديم عمل فني كبير، يتناول مدى التغيرات السياسية والاجتماعية التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتعد أهم أعمال الفنان الراحل: تراب الماس 2017، جرانيتا 2001، لا تقتلوا الحب 2000، الكافير 1999، الغيبوبة 1998، طريق الشر 1995، كلاب المدينة 1995، وفيلم الشرسة 1993.