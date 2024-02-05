أمنية عزت العلايلي الأخيرة.. ماذا قال عن زوجته قبل وفاته؟

تحل اليوم 5 فبراير، ذكرى رحيل الفنان عزت العلايلي، والذي وافته المنية عن عمر ناهز 86 عامًا، ويٌعد واحدًا من أهم نجوم الفن المصري، الذي ترك إرثًا فنيًا ذات قيمة كبيرة ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، امتد لنحو 60 عامًا.

أمنية عزت العلايلي الأخيرة

وقبل وفاته ببضعة أشهر، كشف الفنان عزت العلايلى في تصريحات صحفية، عن أمنيته التي لا زالت تعانقه حتى لحظاته الأخيرة وهي أن يجمعه الله بزوجته لأنها كانت الأقرب والأوفي لقلبه، واصفًا إياها بالصديقة والحبيبة.

وأضاف «العلايلى»، أنه لم يكن يخشي من الموت؛ وإنما من المرض وتقدم العمر وأن يصبح عاجزًا عن ممارسة حياته بشكل طبيعي، لافتا إلى أنه كان يعتبر نفسه من المحظوظين لاصطفاء الله له بزيارة بيته أكثر من مرة، قائلا: «وهو اصطفاء من الله أن يصعد أحد لجيل عرفات ويؤدى مناسك الحج».

زيارة العلايلي لأداء مناسك الحج

وأوضح الراحل عزت العلايلى في تصريحاته، أنه إنتابه شعور ممتزج من السعادة والرهبة عند رؤيته للكعبة المشرفة، وكأنه يٌغسل من داخله، مشيرًا إلى أنه كان دائم الدعاء لأولاده وأحفاده لأنهم نقطة الضعف بالنسبة له.

وكان الفنان الراحل عزت العلايلى، قد تزوج من سناء الحديدي، وأنجب منها أولاده محمود ورجاء، وفارقت زوجته الحياة بعام 2017.