جولة لوزيري الخارجية الأمريكي والفرنسي في الشرق الأوسط.. تستمر 4 أيام

بدأ وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه جولته الشرق أوسطية، اليوم السبت والتي تستمر حتى الثلاثاء؛ لبحث مرحلة ما بعد الحرب على قطاع غزة ومنع تجنب تطور الصراع في المنطقة، وهي نفس أهداف زيارة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن المقرر لها غدًا الأحد، والتي تستمر حتى الثامن من فبراير الجاري.

وسيزور «سيجورنيه»، مصر والأردن وإسرائيل وفلسطين ولبنان، بينما «بلينكن» يزور إسرائيل وفلسطين والسعودية ومصر وقطر.

أستاذ العلوم السياسية: ضرب إيران خيار غير موجود في أجندة بايدن

الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، نفى لـ«الوطن»، أن تكون زيارة وزير الخارجية الأمريكي والفرنسي بشأن ضرب إيران، فهو خيار غير موجود في أجندة جو بايدن، بينما تأتي في سياق الحرب على قطاع غزة، ووقف التصعيد، خاصة بعدم وجود رؤية واضحة حول «ورقة باريس» من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

الرقب: قيام الدولة الفلسطينية لن تناقش خلال زيارات الوزيرين

ويرى «الرقب» أن فكرة قيام الدولة الفلسطينية لن تناقش خلال زيارات الوزيرين، وستكون الزيارة أقرب إلى بحث الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار، خاصة وأن الدول العربية وضعت وقف الحرب شرطًا لعودة العملية السياسية مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن زيارة «سيجورني» تشمل فتح آفاقًا سياسية بشكل آخر، وعلى العالم أن يدرك أنه آن الآوان لحسم الصراع وحله، ولا بد أن يكون هناك جهود دولية هامة، مشيرًا إلى أن المنطقة قد تشهد زيارة أيضًا وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، خاصة بعد تصريحه بالتفكير في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشددًا على ضرورة أن لا تكون هذه التصريحات مجرد خديعة.