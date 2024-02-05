نائب بـ«التنسيقية» يطالب باستراتيجية للتوسع في استخدام حساسات قياس الحرارة

قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الزراعة ركيزة الاقتصاد، لذا يعد دعم الأمن الغذائي و الزراعة الذكية من الملفات المهمة، خاصة في ظل التغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب إيهاب وهبة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.

سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا

وأضاف أنه بدون استراتيجية واضحة حول سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي، يظل الأمر مجرد وهم: «ينتج قطاع الزراعة عالميا باستخدام هذه التقنية نحو 23.7 مليون طن من الغذاء في المتوسط كل عام، وسيحتاج العالم لزيادة الإنتاج الزراعي إلى 13.5 مليار طن تقريبا بحلول عام 2050 لتلبية احتياجات السكان من الغذاء».

وأَضاف أن العالم سيحتاج لزيادة الإنتاج الزراعي إلى 13.5 مليار طن تقريبا بحلول عام 2050، وهناك 45 مليون شخص يواجهون خطر المجاعة في 37 دولة خلال عام 2023، وواجه أكثر من ربع مليار شخص في 58 دولة وإقليما الجوع الحاد مع وجود سبعة بلدان على شفا مجاعات في عام 2022.

استيراد المدخلات الزراعية العالمية

وتابع: «ارتفعت الفاتورة العالمية للواردات الغذائية لما يقارب تريليوني دولار في عام 2023، مع وصول فاتورة استيراد المدخلات الزراعية العالمية إلى نحو 424 مليار دولار في عام 2022، بنسبة ارتفاع%48 عن مستويات عام 2021».

وأوضح أن القيمة المضافة لقطاع الزراعة تراجعت عالميا لما نسبته 4.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2022، مقابل 10.2 في نهاية ستينيات القرن الماضي، وتراجع حصة سكان المناطق الريفية لإجمالي سكان العالم، من 57.1% عام 1990 إلى 53.3% عام 2000 ثم إلى 43.1% عام 2022.

وشدد النائب على ضرورة استثمار واستخدام التكنولوجيا الحديثة في ظل محدودية استخدام المياه، مثل قياس الرطوبة و تكنولوجيا الحساسات «الحرارة و الرطوبة»، واستخدام الروبوتات والشبكات اللاسلكية والطائرات المسيرة.