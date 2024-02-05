أسقف الخدمات: التحالف الوطني جهة موثوق بها لضمان وصول المساعدات إلى غزة

قال الأنبا يوليوس، أسقف الخدمات العامة والاجتماعية، إنّ مصر تقدم مساعدات للأشقاء في غزة، موضحا أنّ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تلجأ إلى التحالف الوطني، حيث يعد جهة مضمونة وموثوق بها وتدعم دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق الهلال الأحمر.

وأضاف يوليوس لـ«الوطن»: «نحن ككنيسة أرثوذكسية نحترم هذا الدور ونقدره»، لافتا إلى أنّ أكبر قدر من المساعدات دخل إلى أهل غزة كان عن طريق معبر رفح المصري.

وأطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ممثلة في أسقفية الخدمات العامة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم، شاحنة مساعدات إلى غزة، وشارك في إعدادها الأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة والاجتماعية، وخدام وخادمات من الأسقفية وفتيات وفتيان من الكشافة، بتوجيه من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في إطار مساعدة أهل غزة.