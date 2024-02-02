عضو التحالف الوطني: قدمنا خدمات طبية لمليون حالة مجانا في 2023

قالت الدكتورة ليلي إسكندر، نائب رئيس مجلس أمناء راعي مصر ، وزير البيئة الأسبق، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إن المؤسسة توفر 28 عيادة متنقلة، تنتشر بأكثر من 18 محافطة، مشيرة إلى أن القوافل الطبية التي أطلقتها المؤسسة على مدار عام 2023، قدمت خدمتها لأكثر من مليون مستفيد بالمجان.

حكاية راعي مصر

جاء ذلك خلال كلمتها بحفل حكاية راعي مصر الذي نظمته مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بقصر عابدين، بحضور المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، وعدد من الفنانين أبرزهم الفنانة لبلبة والفنانة إلهام شاهين ورؤساء بنوك وأعضاء البرلمان و الشخصيات العامة.

وأضافت نائب رئيس مجلس أمناء راعي مصر، أنه من الصعب على الكثيرين الاستفادة من الشقق السكنية التي يتم بناؤها من جانب الحكومة، مشيرة إلى أن هدف المؤسسة الوصول إلى تلك الفئات لتقوم بإعادة ترميم منازلهم، من خلال المقاولين الصغار بالمؤسسة، وهذا يساعد المؤسسة على الاقتصاد في النفقات التي تقوم بها، لافتة إلى أن مؤسسة راعي مصر تسعى للوصول إلى الفئات المهمشة وغير المرئية، وهذا هدفها.

تقديم الدعم اللازم

وتنظم راعي مصر تلك الاحتفالية من منطلق حرصها على دعم جهود الحماية الاجتماعية لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية.

ومن المقرر أن تعلن المؤسسة عن إنجازاتها في دعم الفئات الأولى بالرعاية والأسر الفقيرة بقرى ومحافظات مصر وذلك بالتعاون مع شركائها من الوزارات والشركات والبنوك كما ستستعرض المؤسسة رؤيتها وأهدافها خلال عام 2024 لاستكمال مسيرة العطاء من أجل تنمية الإنسان في القرى الفقيرة .