«الأونروا» تتهم البحرية الإسرائيلية بقصف قافلة غذائية متجهة إلى شمال غزة

أعلن توماس وايت، مدير شئون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، استهداف بحرية الاحتلال الإسرائيلي قافلة غذائية كانت تنتظر الانتقال إلى شمال غزة لمساعدة الشعب الفلسطيني الذي يعاني من أزمة غذائية حادة.

وأكد «وايت»، في تغريدة عبر منصة «إكس»، أنه لم يحدث أي إصابات نتيجة استهداف القافلة.

الأونروا لـ«الوطن»: الأوضاع في قطاع غزة مأساوية للغاية

وكانت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، قالت في تصريحات لـ«الوطن»، إن الأوضاع في قطاع غزة مأساوية للغاية في ظل استمرار الحرب الطاحنة على القطاع منذ نحو 4 أشهر، فأكثر من 90% من السكان أصبحوا في عداد النازحين.

وأشارت إلى أن هناك حاجة أكثر من السابق لمزيد من الدعم والخدمات الإنسانية خاصة للنازحين في قطاع غزة، بعد أن خسروا تقريبًا كل شيء وهم بحاجة مُلحة لخدمات «الأونروا» المنقذة للحياة.