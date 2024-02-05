تحذير أوروبي من وقف تمويل «الأونروا»: سيعرض الآلاف من الفلسطينيين للخطر

قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إن وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدني «الأونروا» إجراء خطير وغير مناسب وسيعرض حياة الآلاف من الفلسطينيين للخطر، مضيفا في مقال بمدونته، إن الوكالة الأممية تؤدي دورا حيويا في تقديم المساعدات الإنسانية لأكثر من 1.1 مليون شخص في غزة يعانون من مجاعة كارثية ومن الأوبئة.

التمويل المعلق بلغ حاليا أكثر من 440 مليون دولار

وأوضح «بوريل»، وفق لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، أن التمويل المعلق بلغ حاليا أكثر من 440 مليون دولار، أي ما يقرب من نصف إيرادات «الأونروا» المتوقعة عام 2024، ما يعرض وجودها ذاته للخطر.

ميدانيا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية رامين، شرق طولكرم، وسط وسط إطلاق الأعيرة النارية، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، وحطم الجنود، «صرح الشهداء»، الذي يضم خارطة فلسطين وأسماء شهداء القرية.

وداهمت القوات الإسرائيلية، مقهى وفتشوه واحتجزوا عددا من الشبان الفلسطينيين كانوا داخله وأخضعوهم للاستجواب، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وأشعل مستوطنون، إطارات مطاطية، عند مدخل بلدة ترمسعيا، شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة، فيما أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنها ستجلب 65 ألف عامل من الهند وسريلانكا وأوزبكستان لاستئناف أعمال البناء المتوقفة بسبب نقص العمالة على خلفية عملية «طوفان الأقصى».

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وفق لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إن إسرائيل لا تسعى لتحقيق الأمن بل للحصول على المزيد من الأراضي، فيما أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، في مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية، وفق لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إن «أوتاوا» ستفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يحرضون على العنف في الضفة الغربية المحتلة وعقوبات جديدة على قادة إحدى الفصائل الفلسطينية.

وفي الولايات المتحدة، انتقد زعيم الأقلية الديمقراطية في الكونجرس الأمريكي حكيم جيفريز، مشروع القانون الجمهوري بشأن مساعدات إضافية لإسرائيل دون تخصيص أموال جديدة لأوكرانيا، معتبرا في مقابلة مع قناة «أيه بي سي» الأمريكية، أن مشروع القانون لا يأخذ في الاعتبار قضايا الأمن القومي الأمريكي.

وكان وسائل إعلام إسرائيلية، بينها صحيفة «يديعوت أحرونوت»، زعمت في وقت سابق، بأن، مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، آموس هوكشتاين عرض خلال زيارته لإسرائيل النقاط الرئيسية للتسوية السياسية التي يعمل على الترويج لها بين إسرائيل ولبنان، وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الخطة على مرحلتين.