فتح باب تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ الأربعاء المقبل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، فتح باب تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 - 2024، بدءاً من صباح يوم الأربعاء المقبل حتى 24 فبراير 2024، ولمدة 15 يوماً، وذلك ما عدا يومي الجمعة والسبت.

تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، تبدأ تلقي نتيجة التظلمات على نتيجة الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023 - 2024، بدءاً من صباح يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 فبراير 2024، حتى يوم الأربعاء الموافق 24 فبراير 2024، لمدة 15 يوماً، وذلك ما عدا يومي الجمعة والسبت.

وأشار «عبد الله»، إلى أنّ من يرغب في التظلم عليه التقدم إلى الإدارة التابع لها خلال الفترة المحددة، مشدداً على أنّه لن يُسمح بقبول الطلبات سوى في المواعيد المحددة، لافتاً إلى أنّ رسوم التظلم للكراسة الواحدة 35 جنيهاً فقط.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة كفر الشيخ

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد اعتمد يوم السبت الماضي، نتيجة الشهادة الإعدادية العامة للفصل الدراسي الأول، بنسبة نجاح 80.33%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 99.45%، والصم وضعاف السمع بنسبة 100%، ومدارس النور للمكفوفين بنسبة 90.9%.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية العامة بمحافظة كفر الشيخ، 61 ألفًا و124 طالبًا وطالبة، تغيب منهم 148 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 80.33%.