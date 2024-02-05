توقعات بانخفاض أسعار برامج العمرة في شعبان بسبب تراجع الدولار والريال

قال محمد عزت، أمين صندوق غرفة شركات السياحة بالإسكندرية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أسعار برامج العمرة التي ستنطلق أوائل شهر شعبان المقبل ستشهد انخفاضا عن الأسعار المعلنة حاليا، في حال استمر انخفاض سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه بالسوق الموازية، والذي بدأ في التراجع خلال اليومين الماضيين، لافتا إلى أن الشركات التي ستدفع قيمة حجوزاتها خلال الأيام المقبلة ستخفض الأسعار بسبب تراجع سعر الريال السعودي.

أسعار عمرة برامج شعبان

وأضاف عزت، لـ«الوطن»، أن أسعار برامج عمرة شعبان الاقتصادية التى يبلغ مدتها نحو أسبوعين يتراوح سعرها حاليا ما بين 35 إلى 40 ألف جنيه، لافتا إلى أنه إذا استمرت أسعار صرف الريال السعودي الحالية حتى الأسبوع المقبل، فإن أسعار برامج العمرة خلال شهر شعبان ستتراجع ما بين 3 إلى 5 آلاف جنيه.

حجوزات العمرة خلال شعبان ورمضان

وأشار إلى أن نسب حجوزات برامج العمرة خلال شهري شعبان ورمضان حاليا، لافتا إلى أن شركات السياحة وللخروج من أزمة تذبذب الأسعار وضعت سعرا استرشاديا للبرنامج تستطيع من خلاله تعديل السعر سواء بالزيادة أو النقصان، وذلك وفقا لتسعير قيمة الخدمات ببرنامج العمرة قبل انطلاق الرحلات.