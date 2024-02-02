«السياحة»: أكثر من 700 شركة تنظم برامج العمرة خلال شهر رمضان المقبل

قال باسل السيسي عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إن أكثر من 700 شركة سياحة ستنظم رحلات العمرة خلال شهر رمضان المقبل، نافيا ما تردد عن انسحاب أي من الشركات عن تنظيم رحلات العمرة، مشيرا إلى أن كل الشركات مستمرة في تنفيذ الرحلات حتى نهاية الموسم في 30 شوال 1445.

نسب الإقبال على عمرة رمضان جيدة

أضاف لـ«الوطن» أن نسب إقبال المواطنين على حجز رحلات العمرة خلال شهر رمضان جيدة حتى الآن، موضحا أن غالبية الحجوزات تتجه نحو البرامج الاقتصادية التي تبلغ مدتها نحو 4 أسابيع، مشيرا إلى أن أعداد المعتمرين خلال شهر رمضان لن تزيد عن 100 ألف معتمر وفقا لدراسات السوق الحالية.

توفير وسيلة لنقل المعتمرين إلى الحرم

أشار إلى أن الضوابط المنظمة لموسم العمرة لهذا العام ألزمت الشركات المنظمة للرحلات بتوفير وسيلة لنقل المعتمرين إلى الحرم المكي «شاتل باص»، إذا كانت المسافة بين سكن المعتمرين والحرم أكثر من 1250 مترا مربعا.