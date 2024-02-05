إزالة 7 تعديات على الأراضي الزراعية في حملات بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تنفيذ مختلف المراكز، حملات إزالة تعديات وبناء مخالف على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، وتمكنت من إزالة نحو 7 حالات.

حملات إزالة التعديات بالدقهلية

وأشار إلى تنفيذ الحملات في محافظة الدقهلية ومدن المنصورة وطلخا والسنبلاوين وبلقاس ونبروه، وجرى إزالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف بشكل فوري، ومراجعة تراخيص البناء الصادرة.

وجاءت تفاصيل الحملات كالآتي:

- مركز ومدينة المنصورة: إزالة بناء مخالف بالدور الثالث علوي في حوض الزعفران.

- رفع 2 كرفان مخالف على الأراضى الزراعية بالوحدة المحلية بأويش الحجر التابعة للمركز.

- مركز ومدينة طلخا: إزالة جدران مخالفة بحوض الحرم في المنطقة الأولى بالمدينة، ومصادرة مواد البناء.

إزالات فورية للتعديات

- مركز ومدينة السنبلاوين: إزالة فورية ملك أحد المواطنين ناحية عزبة وهبة، التابعة للوحدة القروية ببرقين، لسور بالدبش الأبيض بارتفاع متر وطول 6 أمتار تقريبًا.

- تنفيذ إزالة فورية ناحية قرية طهواي، التابعة للوحدة القروية بكفر الروك، للشروع في عمل أعمدة خرسانية والتجهيز لصبها داخل سور مبنى بالبلوك والمونة الأسمنتية على مساحة قيراط أرض زراعية.

- مركز ومدينة بلقاس: تنفيذ أعمال فك أخشاب في قرية المحفوظة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

- مركز ومدينة نبروه: تنفيذ أعمال فك شدة خشبية على مساحة 120 مترًا تقريبًا، لسقف بالدور الأول العلوي خارج الحيز العمراني بالبر الشرقي.