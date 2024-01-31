أعلنت محافظة بني سويف، اليوم، انتظام سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على اراضي املاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي بدأت السبت الماضي، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية في بني سويف

وقال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، في بيان صحفي، صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام المحافظة، اليوم، إن نتائج حملات اليوم، اسفرت عن إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرى ومدن المحافظة، في ظل تواصل عمل الحملات لإزالة كافة صور التعديات.

وأشار محافظ بني سويف، إلى إزالة التعديات بكل أنواعها، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

مراحل الموجة الـ22 لإزالة التعديات

يشار إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر يناير، فبراير، مارس، أبريل، وبدأت في الـ 27 يناير الجاري "بالمرحلة الأولى"، وتستمر حتى16 فبراير المقبل، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.