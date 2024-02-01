إزالة 4 حالات تعد على أملاك الدولة في حملة مكبرة بالعريش

شنّ مجلس مدينة العريش، حملة مكبرة لملاحقة المعتدين على أملاك الدولة والمباني دون ترخيص، سواء أسوار أو بيوت، وذلك بنطاق قسم أول العريش القريب من حي الضاحية.

حملة مكبرة لإزالة المخالفات

وأوضح مجلس مدينة العريش في بيان له، أنّ حملة مكبرة مكونة من الإدارة الهندسية، والسكرتارية، والتجميل، والإزالات الفورية وتطبيق القانون، لاحقت المعتدين على أملاك الدولة، ومن يبنون مساكن وأسوار دون تراخيص.

وأضاف رئيس المجلس، أنه جرى هدم منزلين، وسورين محاطين بأراضي بتلك المنطقة، دون أي أوراق قانونية، وجرى تحذير السكان من المخالفات القانونية، وعمل محضر بالواقعة للمعتدين للعرض على النيابة.

تحذير من البناء المخالف

بدوره حذر اللواء أسامة العفش، رئيس مجلس مدينة العريش في بيان له، الأهالي، من البناء المخالف، أو الاعتداء على أراضي مملوكة للدولة، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.