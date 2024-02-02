إزالة 3 حالات تعد على أراضٍ زراعية وإيقاف أعمال بناء مخالف في بني سويف

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا جنوب غرب محافظة بني سويف، اليوم، من إزالة 3 حالات تعد في المهد بالبناء على الأراضي الزراعية، بقرية الشنطور التابعة لدائرة المركز، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إيقاف أعمال بناء مخالف وبدون ترخيص

كما تمكنت الوحدة المحلية من إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بقرية كوم حميد التابعة لمجلس قروي مازورة بدائرة المركز، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وكشف بيان صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام محافظة بني سويف، اليوم، عن إزالة 3 حالات تعد، خلال الفترتين الصباحية والمسائية في الـ24 ساعة الأخيرة، بقرية الشنطور مركز سمسطا جنوب المحافظة، بالإضافة إلى إيقاف حالة بناء بدون ترخيص بقرية كوم حميد، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية كافة، المتبعة في هذا الشأن.

متابعة سير العمل في ملف إزالة التعديات

من جانبه، تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، التي يجري تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، تنفيذا لتكليفات الحكومة بمواجهة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي، من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.