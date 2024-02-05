نائب «التنسيقية» يطالب الحكومة بالتوسع في الربط الكهربائي وتكنولوجيا الطاقة الشمسية

طالب الدكتور محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، موضحا أنّ الله عز وجل أعطى مصر مناخا جيدا ووفرة في الطاقة الشمسية تصل إلى توفر الشمس في بعض مناطقها نحو 4222 ساعة سنويا.

ودعا عمارة في مقترح ناقشه أمام لجنة الطاقة برئاسة النائب عبدالخالق عياد، إلى أهمية التفكير خارج الصندوق، ضاربا المثل بتجارب الدول في التوسع في الطاقة المتجددة والتفرقة بين الطاقة الشمسية الضوئية والحرارية.