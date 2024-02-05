«التنسيقية» تكرّم أعضاءها المشاركين بإصداراتهم في معرض الكتاب

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم، ندوتين حول الأوضاع في فلسطين على هامش فعاليات الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتحمل الندوة الأولى عنوان «اليوم التالي.. مصر والوضع الفلسطيني الراهن وكيفية الخروج منه».

ومن المقرر أن تناقش الندوة الحلول المقترحة لليوم التالي في غزة، والدور الذي تلعبه مصر لحماية القضية الفلسطينية ودعمها.

يدير الندوة محمد نشأت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيها الدكتور رياض الخضري، عضو المجلس الوطني الفلسطيني ورئيس مجلس أمناء جامعة غزة، السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن التنسيقية.

وعقب نهاية الندوة، تنظم التنسيقية حفل توقيع جماعي لمبدعيها الذين لم يتوقفوا عن إثراء معرض الكتاب على مدار الأعوام الماضية، حيث شارك أعضاء التنسيقية بـ11 إصدارًا جديدًا في الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتنوعت الإصدارات بين الدراسات البحثية والسياسية، والإصدارات التاريخية والأدبية، والروايات والمجموعات القصصية، وكتب تنمية المهارات الشخصية، والكتب القانونية، والمترجمات وغيرها من الموضوعات التي تعكس تنوع أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتهدي «التنسيقية» آية سعد الدين مدير عام دار زين للنشر والتوزيع، درعها تكريمًا لدورها في الحوار الوطني.

وتعقد «التنسيقية» ندوة أخرى بعنوان «القضية الفلسطينية وعلاقتها بالأمن القومي المصري.. من وعد بلفور حتى طوفان الأقصى»، وتناقش التاريخ الطويل لمراحل القضية الفلسطينية والدور الذي لعبته مصر حربًا وسلامًا لأجل القضية، ودفاعًا عن شعب فلسطين والأمن القومي المصري.

يدير الندوة محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ويشارك فيها السفير بركات الفرا سفير دولة فلسطين الأسبق في القاهرة، أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب عن التنسيقية، الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ العلوم العبرية بجامعة الإسكندرية.