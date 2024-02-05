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معرض القاهرة الدولي للكتاب

جنرال بالجيش الأمريكي يكشف فشل الاحتلال الإسرائيلي في الحرب على غزة.. ماذا قال؟

كتب:

إسراء طارق أبو سعدة
05:43 م | الإثنين 05 فبراير 2024
جنود الاحتلال الإسرائيلي

جنود الاحتلال الإسرائيلي

أدت الانتهاكات المتكررة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، إلى تشتيت الأسر الفلسطينية، واستشهاد الآف من الأطفال والنساء وكبار السن، وعلى الرغم من دعم أمريكا للحرب، إلا  أنّ القائد السابق للقيادة المركزية الأميركية، الجنرال فرانك ماكنزي، وصف الممارسات التي ينتهجها الاحتلال لبناء مستوطناته على أراضي غزة، بالفشل الذريع، بحسب ما ذكره في حواره لشبكة «سي بي إس الأميركية». 

الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه في قطاع غزة

أكّد «ماكنزي» على أن أهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي سعى إلى تحقيقها كانت محدودة، موضحًا أنهم ليس لديهم على الأقل تصورًا واضحًا لمخططاتهم بعد الانتهاء من الحرب الدامية، التي أراقوا فيها الكثير من الأرواح، بالإضافة أنه كانت إحدى أهدافهم الأساسية هي القضاء على الفصائل الفلسطينية بالكامل، إلا أنهم لم يتمكنوا من تحقيق ذلك على الأقل.

كيف أثرت الحرب في غزة على جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي؟

وأضاف «فرانك» أنّ الجيش الإسرائيلي فقد الكثير من جنوده، فقد وصل عدد القتلى في صفوفه إلى نحو 560  قتيلا، منذ إطلاق عملية طوفان الأقصى وبداية الحرب على غزة  واستمرارها لأكثر من 120 يومًا، وهو ما أثر بشكل كبير على قدراتهم القتالية، بل إن معظمهم أصبحوا في حاجة كبيرة إلى مساعدات نفسية لمواصلة العمليات العسكرية في المنطقة، وذلك بعد أن نفذت إسرائيل ما يقرب من 1500 عملية لإجلاء الجنود الجرحى في معارك القطاع، وفقا لما ذكرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

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