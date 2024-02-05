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معرض القاهرة الدولي للكتاب

مظاهرات في 4 مدن بالأراضي الفلسطينية المحتلة تطالب بحل حكومة نتنياهو

كتب:

نرمين عفيفي
02:56 م | الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة إنَ القدس وتل أبيب وحيفا وقيصاريا تشهد تظاهرات حاشدة لا تطالب بالإفراج العاجل عن المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية فقط بل حل هذه الحكومة الإسرائيلية والإطاحة بنتنياهو والذهاب إلى انتخابات خامسة في غضون عامين.

58% من الإسرائيليين يبدون عدم ثقتهم في أداء نتنياهو لإدارة الحرب

وأضافت مراسلة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة خلال رسالة على الهواء، أن هذه الإحصاءات في الأيام المتلاحقة متقاربة ولكن في 10 نوفمبر من العام الماضي كانت نسبة تراجع نتنياهو 27% واليوم وصلت إلى 58% من الإسرائيليين الذين يبدون عدم ثقتهم في أداء نتنياهو لإدارة الحرب، وهو مؤشر خطير، ويعني انحصار أعداد المقاعد التي قد يحصل عليها نتيناهو إذا ما ذهبوا إلى انتخابات.

وتابعت مراسلة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة «إذا تحالف نتنياهو مع كل الأحزاب الدينية المتطرفة لن يتمكّنوا من إحراز المقاعد الـ64 التي تؤهله إلى تولي رئاسة الوزراء الإسرائيلية».

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