كلمة واحدة قالها الرئيس الأمريكي لـ«نتنياهو» تكشف عن حجم الخلاف بينهما.. ما هي؟

كشف موقع «بوليتيكو» الأمريكي عن المكالمة الأخيرة التي دارت بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد، وخلالها، وصف جو بايدن أثناء المكالمة «نتنياهو» بالرجل السيء، في دليل جديد يؤكد توسع حدة الخلاف بينهما.

التوترات بين «بايدن»، و«نتنياهو» لا تتوقف، فخلال الفترة الماضية، ظل الاثنان لا يتحدثان لفترة وصلت إلى 3 أسابيع تقريبًا، بعد أن أغلق الرئيس الأمريكي الهاتف في وجه «نتنياهو»، لرفضه طلبات واشنطن المتعلقة بالحرب على غزة، وتتصاعد حدة الخلافات بين الإدارة الأمريكية، وبنيامين نتنياهو، حيث تخشى واشنطن بسبب سياسة دولة الاحتلال الإسرائيلي الحالية أن تجر إلى حرب أخرى في الشرق الأوسط، بحسب ما نقله موقع «أكسيوس» الأمريكي.

واشنطن ملّت من «نتنياهو»

ووفقًا لـ«بوليتيكو»، فالمشرعون الديمقراطيون الداعمين لإسرائيل، أصبحوا يكرهون نتنياهو وسياسته، وقال أحد الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي المعروف بدعمه الشديد لإسرائيل: «هناك إجماع علي أن الحرب بين غزة وإسرائيل يجب أن تنهي الآن، وأن بايدن بحاجة إلى الوقوف في وجه نتنياهو».

وأضاف: «هذه كارثة سياسية، لم أر قط هذا العمق بشأن قضية غزة، نتنياهو يعتبر سامًا بنظر العديد من الناخبين الديموقراطيين ويجب علي بايدن أن ينأى بنفسه عنه».