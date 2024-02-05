خريطة قطع المياه في مركز إهناسيا ببني سويف غدا للصيانة.. 13 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، إجراء أعمال تطهير بالخزان الأرضي لمحطة مياه منشأة طاهر بمركز إهناسيا جنوب غرب المحافظة، غدا الثلاثاء، ضمن أعمال التطهير اللازمة والدورية بخزانات محطات المياه.

قطع المياه 13 ساعة في قرية وتوابعها ببني سويف

وأشارت شركة مياه الشرب في بني سويف، خلال بيان، إلى أنه تقرر قطع المياه عن قرية منشأة طاهر وتوابعها، لمدة 13 ساعة، غدًا الثلاثاء 6 فبراير، اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 9 مساءًا، وذلك للقيام بأعمال تطهير بالخزان الأرضي لمحطة مياه منشأة طاهر مركز اهناسيا.

اعتذار شركة المياه عن فترات الانقطاع

وتقدمت الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الساعات المذكورة، بسبب تطهير الخزان الأرضي، لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

توفير سيارات مياه نقية

كما أشارت الشركة إلى قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن.