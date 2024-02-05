إزالة 127حالة تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ22 في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات التي بدأت السبت الماضي، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

إزالة كل صور التعديات

وأكد محافظ بني سويف، خلال تصريحات في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إزالة التعديات بكل أنواعها، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وناقش المحافظ تقريرًا، أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تمت إزالته من تعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وصل إلى 127 حالة تعد عبارة عن 87 حالة على أراضي أملاك الدولة، و40 حالة تعد على أرض زراعية خاصة، منذ انطلاق المرحلة الأولى في 27 يناير الماضي حتى اليوم الإثنين.

3مراحل للموجة الـ22 لإزالة التعديات

يشار إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر يناير، فبراير، مارس، أبريل، وبدأت في الـ27 يناير الماضي بالمرحلة الأولى، وتستمر حتى 16 فبراير المقبل، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.