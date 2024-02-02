افتتاح مسجدين في بني سويف بعد تجديدهما بـ5.5 مليون جنيه

افتتحت مديرية الأوقاف في محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، مسجدين بمركزي ناصر وبني سويف، بعد إحلالهما وتجديدهما بمبلغ 5.5 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد.

افتتاح مسجد السلام بقرية بليفيا

في قرية بليفيا، افتتح المحاسب هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، مسجد السلام بعد إحلاله وتجديده على مساحة 650 مترا، بتكلفة 3.5 مليون جنيه.

وأقيمت شعائر صلاة الجمعة داخل المسجد اليوم، وسط فرحة وسعادة الأهالي بمناسبة افتتاح المسجد، وحضور القيادات التنفيذية والشعبية بالقرية.

افتتاح مسجد الأنوار المحمدية بمركز ناصر

وفي مركز ناصر، افتتح المحاسب علي يوسف رئيس مدينة ناصر، نائباً عن المحافظ، مسجد الأنوار المحمدية بقرية طحا بوش، والذي تم إحلاله وتجديده على مساحة 220 مترا، وبتكلفة تجاوزت 2.3 مليون جنيه.