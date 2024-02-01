محافظ بني سويف يشهد احتفالية تكريم متطوعي «حياة كريمة»

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة «حياة كريمة» لتكريم الشباب المتطوعين للعمل في مبادرة حياة كريمة خلال عام 2023، تحت شعار «الجدعان» التي أقيمت بنادي الإدارة المحلية.

حضر الاحتفالية الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، والعقيد علاء حامد مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة ببني سويف، والدكتور محمد جبر المنسق العام للمبادرة بالمحافظة، أمل عزوز وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، محمد سيد نائب المنسق العام لحياة كريمة ببني سويف.

محافظ بني سويف: التطوع أسمى القيم الإنسانية

وفي كلمته توجه محافظ بني سويف بالشكر لكل المتطوعين العاملين في المبادرة، معربًا عن سعادته لحضور هذه الفعالية، خاصة وأنها تجسد قيمة من أسمى القيم الإنسانية النبيلة وهي العمل التطوعي بدون انتظار مقابل، لاسيما في مبادرة مثل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها ويرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعد الأضخم من نوعها ف مجال تحسين الخدمات والمرافق لأهالينا في القرى والريف المصري.

تكريم متطوعي المبادرة

وفي ختام الاحتفالية تم تكريم متطوعي المبادرة والتقاط صورة جماعية مع محافظ بني سويف، الذي حرص على تكريم والد أحد متطوعي المبادرة محمد هشام الذي توفى مٌؤخرًا، حيث تم تسليم والد الراحل درع مؤسسة حياة كريمة، تقديرا وامتنانا بجهود الراحل وتقديراُ لأسرته كنموذج وقدوة لغيره من الشباب في تشجيع العمل الأهلي التطوعي.