بعد تحذير الصحة من ذروة كورونا.. طرق فعالة لحماية نفسك وأسرتك

تحذيرات مستمرة، سواء عالميا أو محليا، من ذروة انتشار فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة، خلال الفترة الحالية، ما جعل وزارة الصحة المصرية تطلق تحذيراتها للمواطنين خلال الساعات الماضية، في ظل استمرار انتشار الوباء الذي تسبب في إيقاف الحياة عن العالم في عام 2020.

وكشف مصدر لـ«الوطن» أن فيروس كورونا ما زال متواجدا كمرض متوطن، محذرا من الفترة الحالية التي تعد ذروة انتشاره، وإليك طرق حماية نفسك وأسرتك من الإصابة بالفيروس القاتل.

بعد تحذير وزارة الصحة.. كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا في الذروة؟

«أفضل طريقة لتجنب الإصابة بـ فيروس كورونا طويل الأمد هو عدم الإصابة بالفيروس»، هكذا تحدثت صحيفة «washingtonpost» في تقرير مطول لها حول الوباء، مؤكدة أن العدوى يمكن أن تسبب إعاقة دائمة، ودخول المستشفى، وربما الوفاة.

وأضاف: «تمنع اللقاحات العديد من هذه المضاعفات، لكنها لا تمنع بشكل موثوق العدوى أو مرض كوفيد الطويل الأمد، ولكن أفضل طريقة للوقاية من فيروس كورونا والتهابات الجهاز التنفسي الأخرى هي من خلال تحسين التهوية».

ونصح التقرير الحكومات بتحفيز تحسين التهوية في المباني، وتوافر أضواء الأشعة فوق البنفسجية داخل بيئات العمل والمدارس، بحيث تكون آمنة، فضلا عن ارتداء الأقنعة، وهو ما أوصت به أيضا منظمة الصحة العالمية.

تعليمات حماية نفسك من الإصابة بفيروس كورونا

دكتور أحمد رمزي استشاري طب المناطق الحارة والأوبئة، كشف في وقتٍ سابق أيضا لـ«الوطن» طرق حماية نفسك من عدوى فيروس كورونا، والتي تأتي على النحو التالي:

- غسيل اليدين للقضاء على البكتيريا.

- تنظيف اليدين باستمرار بالكحول أوالمطهر.

- تجنب لمس الأنف والعين والفم.

- الاحتفاظ بمسافة آمنة مع الأشخاص المصابين بالأنفلونزا.