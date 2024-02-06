أحداث مسلسل بين السطور.. هل تورط أحمد فهمي في جريمة قتل؟

يترقب جمهور مسلسل «بين السطور»، عرض الحلقات الجديدة من العمل الدرامي، وهو من بطولة الفنانة صبا مبارك، وأحمد فهمي، ومحمد علاء، بعدما كشفت الحلقات الماضية، وجود علاقة سابقة بين شخصية المذيعة «هند سالم» التي تجسد دورها الفنانة صبا مبارك، وحبيبها السابق «جيمي أندرسون» الذي يجسد دوره الفنان محمد علاء .

تفاصيل الحلقة الـ6 من مسلسل بين السطور

كشفت الحلقة الـ6 من مسلسل بين السطور، معرفة أحمد فهمي زوج الفنانة صبا مبارك، العلاقة التي تجمع بين زوجته وبين محمد علاء سابقًا قبل الزواج، وتوقع الجمهور خلال الأحداث الماضية، أنّ يكون «فهمي» له علاقة بالحادث الذي تعرض له محمد علاء، وسوف يكشف الأمر خلال الحلقات المقبلة .

يعرض مسلسل بين السطور بشكل يومي من الأحد إلى الخميس على شبكة قنوات ON، على أنّ تّعاد حلقاته بشكل مجمع يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

أبطال مسلسل «بين السطور»

تدور أحداث مسلسل بين السطور ما بين الإثارة والتشويق، وهو مأخوذ عن «فورمات» لمسلسل كوري بنفس الاسم، ويضم في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين بجانب أحمد فهمي وصبا مبارك من بينهم: محمد علاء، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، باسل الزارو، إضافة إلى علي الطيب.