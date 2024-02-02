بعد تصدرها للتريند.. موعد عرض الحلقة السادسة من مسلسل «بين السطور»

تصدرت الفنانة صبا مبارك، تريند مؤشر محرك البحث جوجل، في الساعات القليلة الماضية، بعد نجاح مسلسلها «بين السطور»، الذي يعرض على شاشة قناة ON، بالتزامن مع طرح فيلمها الجديد «أنف وثلاث عيون»، بدور العرض السينمائية.

وفي لقاء لها مع الاعلامية مني الشاذلي، في حلقتها الماضية من برنامج «معكم مني الشاذلي»، تحدثت صبا عن نجاح مسلسلها، وتحدياتها في تقديم شخصية المذيعة، خاصة أنها تتضمن العديد من التناقضات، لكنها نجحت في جذب الجمهور لمشاهدة أحدث حلقاته.

مواعيد عرض مسلسل بين السطور

ويعرض المسلسل وتحديدا الحلقة السادسة منه، غدا السبت على شاشة قناة ON، في تمام الثامنة مساءً، ويُعاد في الساعة الخامسة صباحا، كما يعرض على شاشة قناة ON Drama، الساعة الحادية عشرة مساءً، ويُعاد في الواحدة من ظهر اليوم التالي.

أبطال مسلسل بين السطور

ومسلسل بين السطور، بطولة صبا مبارك، وأحمد فهمي، وناردين فرج، ووليد فواز، وباسل الزارو، وعدد آخر من الفنانين، معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج.