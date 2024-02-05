انطلاق امتحانات الدراسات العليا والبحوث بجامعة العريش

بدأت امتحانات الدراسات العليا والبحوث بمعهد الدراسات البيئية بجامعة العريش، اليوم، وسط تشديدات من إدارة الجامعة والمعهد لمنع الغش في اللجان، وسير الامتحانات بصورة منتظمة ومنضبطة.

وتفقد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، سير لجان امتحانات الدراسات العليا بمعهد الدراسات البيئية بالجامعة، رافقه الدكتور سعيد لافي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود إبراهيم، عميد المعهد، ووكلاء المعهد.

توفير سبل الراحة للدارسين

وأكد رئيس الجامعة، في بيان، انتظام سير العملية الامتحانية والتزام الطلاب باللوائح والقوانين المنظمة للامتحانات، كما شدد على ضرورة توفير سبل الراحة للطلاب، للحفاظ على سلامتهم، مشيدا بالجهود المبذولة من أعضاء هيئة التدريس والإدارة في المعهد لضمان سير الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط.

التزام الطلاب بتعليمات الامتحانات

كما أكد رئيس الجامعة الحرص على تقديم كل الدعم، موضحا أن جميع اللجان تعمل بكفاءة عالية، كما أشاد بتعاون الطلاب والتزامهم بالتعليمات، وحرصهم على أداء الامتحانات في جو من الجدية والمسؤولية.