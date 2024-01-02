انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول في كليات جامعة العريش

انطلقت، اليوم الثلاثاء، امتحانات الفصل الدراسي الأول في عدد من كليات جامعة العريش.

وأكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، في بيان، انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023/ 2024 في مختلف الكليات على مستوى الجامعة.

توفير بيئة دراسية مناسبة للطلاب

وأكد «الدمرداش»، خلال تفقده سير الامتحانات، أن الجامعة حريصة على توفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، وتواجد عمداء الكليات بجانب المراقبين والملاحظين داخل اللجان، لضمان نجاح العملية الإمتحانية، وسيرها بشكل طبيعي بجميع اللجان والأقسام.

وأشاد رئيس الجامعة بالجهود المبذولة والتجهيزات والاستعدادات لمركز الاختبارات الالكترونية والكليات التي بذلتها على مدار الأسبوع الماضي، وذلك لضمان توفير سُبل الراحة للطلاب لتأدية امتحاناتهم، وفق لكل من الخريطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وموعد بداية وانتهاء الامتحانات، والجداول المعلنة بالكليات، والتي تم توزيعها على الطلاب ورؤساء الأقسام بالجامعة.

الامتحانات تسير بشكل طبيعي

وأكد رئيس الجامعة، أن الامتحانات تسير بشكل طبيعي، ولا يوجد ما يؤثر على الطلاب الممتحنيين، مهنئ الطلاب وهيئة التدريس بالعام الميلادي الجديد، متمنيا أن يكون عام خير وبركة على مصر وأهل سيناء.