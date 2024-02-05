2 مليون جنيه دعم من بنك ناصر الاجتماعي لهؤلاء الطلاب 

وقع بنك ناصر الاجتماعي مذكرة تفاهم مع كلية الإعلام جامعة القاهرة، تحت رعاية نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ليكون أول تعاون للبنك مع كلية الإعلام لدعم مشروعات تخرج طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان، حيث تم التوقيع بين الدكتورة ثريا البدوي عميدة الكلية والدكتور أحمد محمود، رئيس قطاع التكافل ببنك ناصر الاجتماعي.

وأكد الدكتور أحمد محمود، أن البنك حرص على دعم طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان في مشروعات تخرجهم لهذا العام إنطلاقاً من دوره الاجتماعي، حيث يستفيد من الدعم حوالي 469 طالب وطالبة بالقسم، موضحاً أن الطلاب لديهم أفكار متميزة وتحتاج إلى تمويل حتى ترى النور.

وأوضح «محمود» لـ «الوطن»، أن قيمة الدعم مليوني جنيه للطلاب، مؤكداً أن جامعة القاهرة لها ثقل كبير، لافتاً إلى أن بنك ناصر الاجتماعي هو بنك الفقراء، ويمتلك حوالي 104 فرع منتشرين على مستوى الجمهورية.

22 قضية اجتماعية

من جانبه، أوضحت الدكتورة إيمان طاهر، مدرس بقسم العلاقات العامة والإعلان بالكلية، والمشرف الرئيسي على الحملة التسويقية لبنك ناصر الاجتماعي، أن المشروعات تشتمل على شقين هما التعليم والصحة، بإجمالي 22 قضية اجتماعية ومشروع عبارة عن حملة اتصالات تسويقية متكاملة لبنك ناصر الاجتماعي.

وقالت الدكتورة إيمان طاهر لـ «الوطن»، أن الحملة تُلقي الضوء على دور بنك ناصر في المجتمع والخدمات التي يقدمها سواء الخدمات المصرفية أو الائتمانية أو الخدمات الاجتماعية خاصة وأنه الذراع الأساسي والاقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعي ولديه مبادرات عديدة: «البنك يكفل ناس كتير غير دوره الاعتيادي في المعاشات والنفقة»، لافته إلى أن المشروعات تتم تحت رعاية الدكتورة ثريا البدوي عميدة الكلية، والتنسيق مع آية عبدالحليم المعيدة بالقسم.

المشروعات المُدعمة من بنك ناصر

- تسويق المنتجات الخضراء حملة تسويق اجتماعى للتوعية بالمنتجات صديقة البيئة والسلوك المستدام

- نحو أمومة واعية حملة تسويق اجتماعى للتوعية قبل وأثناء وبعد فترة الحمل وأمراض الأجنة

- الاحتضان حملة تسويق اجتماعى لنشر مفهوم الاحتضان والتوعية بأهميته ودوره المجتمعى

- الأفروسنتريك

- حملة تسويق اجتماعى حول الحياة بعد سن الستين

- حملة تسويق اجتماعي حول الأمن السيبراني

- حملة تسويق اجتماعي حول إضطرابات الشهية النفسية «eating disorder»

- حملة تسويق اجتماعى عن مزايا وخطورة الذكاء الاصطناعى في الحياة المهنية والاجتماعية

- حملة تسويق اجتماعي للتوعية بأساليب التربية الإيجابية للأبناء

- حملة تسويق اجتماعي للتوعية بالآثار الإسلامية والحضارية في مصر

- حملة تسويقية لخدمات ودور بنك ناصر الاجتماعى

- حملة اجتماعية للتوعية بأهمية استخدام الطاقة الشمسية بصفة عامة وفي الري بصفة خاصة

- حملة لتحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني والصناعي

- حملة اجتماعية لدعم المنتج المصري

- حملة اجتماعية للتوعية بأهمية تعليم الأطفال البرمجة

- حملة اجتماعية للتوعية بالسياحة المستدامة

- نحو نمط حياة صحي حملة إعلامية لتعزيز الثقافة الصحية لدى الشباب

- حملة اجتماعية للترويج للمتاحف الفنية

- حملة اجتماعية للتوعية بالآثار السلبية للأجهزة الإلكترونية على الأطفال

- مشروع حملة اجتماعية للتوعية بسرطان عنق الرحم وفيروس الورم الحليمى وطرق الوقاية منه

- مشروع حملة توعوية للحفاظ على الثروة السمكية المصرية