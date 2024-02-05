151 مستفيدا من «باكيات» السوق الحضري الجديد بكفر الشيخ

أجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، القرعة العلنية لباكيات السوق الحضري الجديد بأرض الثقافة القديمة بحي شرق كفر الشيخ، لعدد 151 باكية، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ترأس القرعة العلنية المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وبحضور العقيد محمد المكاوي، رئيس شرطة مرافق كفر الشيخ، والمقدم سعد اللبيشي، رئيس مباحث قسم أول كفر الشيخ، وخضراوي خضر، رئيس حي شرق كفر الشيخ، وعاطف عاصي، السكرتير العام لحي غرب كفر الشيخ، والحسيني المزين، السكرتير العام لحي شرق كفر الشيخ، ومحمد الماو، مدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة.

اختيار 151 مستفيدا في القرعة

وتم إجراء القرعة العلنية بمقر دار مناسبات سخا، بالبث المباشر على صفحة إعلام مجلس مدينة كفر الشيخ، وتم اختيار أرقام الباكيات أمام جميع المواطنين، ووقع الاختيار على 151 مستفيدا، وسيتم الإعلان لاحقاً عن موعد توقيع العقود والتسكين لجميع المستفيدين.

الجدير بالذكر أنّ عدد الباكيات الخاصة بالخضر والفاكهة 55 باكية، وبلغ عدد باكيات الأسماك 12 باكية، وعدد باكيات الأحذية والملابس والخردوات 77 باكية، وعدد باكيات الساندويتشات والبقالة والشاي 6 باكيات، وعدد باكيات الجزارة باكية واحدة فقط.

سوق كفر الشيخ الحضري المطور

جدير بالذكر أنّ سوق كفر الشيخ الحضري المطور مقام على مساحة حوالي 3000 متر مربع للخضروات والفاكهة والسلع والمواد الغذائية والخردوات والمنتجات المتنوعة، بشارع صلاح سالم، بمدينة كفر الشيخ، لتوفير احتياجات المواطنين، وحفاظاً على المظهر الحضاري لشوارع كفر الشيخ، ومواجهة العشوائيات ومخالفات الإشغالات.