تعرف على أدعية قبل النوم.. عبادة مستحبة احرص عليها

يحرص المسلمون في كثير من الأحيان، على ترديد أدعية قبل النوم، وذلك للحصول على نوم هادئ دون أرق والشعور بالطمأنينة والراحة، لذلك يكثرون من ترديد الأدعية المختلفة وقراءة آيات من القرآن الكريم.

الدعاء عبادة مستحبة

وأكد العلماء، أنه لا صيغة ثابتة لأدعية قبل النوم، إلا أنّه يمكن للعبد الدعاء بما يأمل أو يحب، خاصة أنّ الدعاء عبادة مستحبة، بحسب ما قاله الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، مستشهدًا بقول الله عز وجل: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ» وذلك عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، ولذلك هناك أكثر من صيغة أدعية قبل النوم يمكن قولها.

تعرف على أدعية قبل النوم

ويمكن ترديد أدعية قبل النوم، كالتالي:

- «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّي بكَ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي، فَاغْفِرْ لَهَا، وإنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بما تَحْفَظُ به عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ».

- «بسم اللهِ وضعتُ جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي، وأخْسئْ شيطاني، وفكَّ رِهاني، واجعلني في النديِّ الأعلى».

- «يا الله إنك علام الغيوب ومطلع على ما تخفيه لنا الأقدار، فاللهم ارزقني الرضا بما قدرته لي وعلي من أقدار.. اللهم إني أسألك العفو في الدنيا والآخرة».

- «اللَّهُمَّ أسْلَمْتُ نَفْسِي إلَيْكَ، وفَوَّضْتُ أمْرِي إلَيْكَ، ووَجَّهْتُ وجْهِي إلَيْكَ، وأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إلَيْكَ، رَغْبَةً ورَهْبَةً إلَيْكَ، لا مَلْجَا ولَا مَنْجَا مِنْكَ إلَّا إلَيْكَ، آمَنْتُ بكِتَابِكَ الذي أنْزَلْتَ، وبِنَبِيِّكَ الذي أرْسَلْتَ».

- «الحمد لله الذي كفاني وآواني، وأطعمني وسقاني، والذي منّ عليّ فأفضل، والذي أعطاني فأجزل، الحمد لله على كل حال، اللهم رب كل شيء ومليكه، وإله كل شيء أعوذ بك من النار».

- «اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بوجهِكَ الكريمِ، وكلماتِكَ التامةِ من شرِّ ما أنتَ آخذٌ بناصيتِهِ، اللَّهمَّ أنتَ تكشفُ المغرمَ والمأثمَ، اللَّهمَّ لا يهزمُ جندُكَ، ولا يخلفُ وعدُكَ، ولا ينفعُ ذا الجدِّ منكَ الجدُّ، سبحانَكَ اللَّهمَّ وبحمدِكَ».