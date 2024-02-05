إهداء فيلم السيستم للزعيم عادل إمام وأسرة فيلم البحث عن فضيحة

يومان فقط وينطلق عرض فيلم السيستم للنجمين طارق لطفي وأحمد الفيشاوي في دور العرض السينمائية يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 فبراير، لينضم بذلك إلى المنافسة القوية التي يشهدها شباك التذاكر.

إهداء فيلم السيستم للزعيم عادل إمام

ولكن قبل طرحه كشف كريم الشربيني منتج فيلم السيستم بأن الفيلم تم إهداؤه للزعيم عادل إمام ولكل أسرة فيلم البحث عن فضيحة الذي قدمه بالتعاون مع عدد كبير من الفنانين منهم سمير صبري وميرفت أمين وغيرهم.

وتابع كريم الشربيني قائلا «فيلم السيستم مش متاخد عن فيلم البحث عن فضيحة ولكن روح العمل تشبهه ودا السبب اللى خلانا نهدى الفيلم للزعيم عادل إمام وكل صناع الفيلم، والتشابه جاي في إن فيلم البحث عن فضيحة كان سمير صبري بيساعد عادل إمام إنه يتعرف على ميرفت أمين، وعندنا في الفيلم طارق لطفي بيساعد أحمد الفيشاوي إنه يتعرف على بنات».

يذكر أن فيلم السيستم يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم طارق لطفى وأحمد الفيشاوي ونسرين طافش وبسنت شوقي وراندا جبر وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداري وإنتاج كريم الشربيني وخالد إبراهيم وإيهاب منير.